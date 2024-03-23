فريق جزائري للرياضات المدرسية يشارك في حدث رياضي عالمي بالولايات المتحدة

سيشارك أصاغر نادي شبيبة الربيعة للرياضات المدرسية فئة أقل من 13 سنة، في دورة دالاس العالمية لكرة القدم المدرسية في نسختها الخامسة والأربعين، التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية بداية من تاريخ 23 لغاية 31 مارس الجاري.

وسيكون نادي شبيبة الربيعة الكائن بدائرة المنصورة ولاية برج بوعريرج، ممثل الجزائر و إفريقيا الوحيد في

كأس دالاس التي تعد واحدة من أكبر المنافسات الرياضية المدرسية حول العالم، ومن أكبر الأحداث السنوية وأكثرها تنوعًا ثقافيًا في مدينة دالاس.

وسيشارك ممثل الكرة المدرسية الجزائرية نادي شبيبة الربيعة، في هذا الحدث العالمي رفقة 13 ناديا مختلفا من أنحاء العالم، وسيبدأ مشواره في دورة “دالاس” يوم الإثنين، بمواجهة منافسه نادي سولار البرازيلي، بملعب تويوتا بارك بمقاطعة تيكساس الأمريكية بداية من الساعة السابعة مساء بالتوقيت الجزائري.

يجدر الإشارة، سبق لنادي شبيبة الربيعة للرياضات المدرسية فئة أقل من 13 سنة، التتويج بكأس الجزائر للرياضات المدرسية الموسم الماضي.