فريق جزائري يتألق بمسابقة البرمجة والذكاء الاصطناعي بجاكرتا

تألّق فريق Tesla 2 تحت تأطير الطالب الجامعي المتألق بجامعة محمد الشريف مساعدية، بن عورة الصادق، خلال مشاركته في النهائيات العالمية لمسابقة البرمجة والذكاء الاصطناعي “Codeavour 7.0” المنظمة بجاكرتا، بعد تتويجه بالمرتبة الثالثة عالميًا.

ويتكوّن الفريق من الابطال آدم بوعزيز، ويعقوب مزرود، وريان تناول.

وقد حظي الوفد الجزائري باستقبال من طرف عبد الوهاب عصمان، سفير الجزائر بإندونيسيا. الذي أشاد بالمستوى العلمي والتقني المتميز الذي قدّمه المشاركون خلال هذه المنافسة الدولية.

ويؤكد هذا الإنجاز ما تزخر به الجزائر من مواهب واعدة قادرة على التألق في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتمثيل الوطن أحسن تمثيل.

