فريق سعودي يُفاضل بين ماندي وبن العمري

الرياضة
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فريق سعودي يُفاضل بين ماندي وبن العمري
بقلم إسماعيل عشاش

تلقى الدولي الجزائري، عيسى ماندي عرضا رسميا من طرف نادي أهلي جدة السعودي، وفقا لما كشفه موقع الشرق الأوسط، والذي أكد بأن الفريق الأخضر مُهتما كثيرا بمحارب الصحراء.

وأوضح ذات المصدر، بأن إدارة الرئيس عبد الإله مؤمنة، تُفاضل حاليا بين ماندي وبن العمري، المُرشح هو الآخر لمغادرة أولمبيك ليون.

ولم يتحصل “الراقي”، على أي ردٍ من نجمي الخضر، والذين سيكونان حُرين من أي إلتزام بداية من الميركاتو الصيفي القادم.

يذكر بأن بن العمري أكد رغبته في الإستمرار مع “لوال”، في حين أن زميله في المحور سيُغادر بكل تأكيد ريال بيتيس قريبا.


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