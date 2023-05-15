قناة النهار فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 11:51 شارك غرِّد أرسل 62 0 فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PbtaG اقرأ أيضا عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي المعتدي على محل بـ"القبة" خلال إستجوابه.. "كنت راح نكسرلو راصو ماشي غير الحانوت" قناة النهار 02 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي طالع هابط: سيال تتدخل وتصلح تسرب المياه في المدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 أفريل التسمين السريع للأضاحي..تكثيف حملات المراقبة لتجنب تعفن اللحوم قناة النهار 25 أفريل لشطر عبد العزيز: صديقي حقرني بالعين ومن هنا قررت ننجح ونغير حياتي وحياة عائلتي للأفضل قناة النهار 03 ماي رئيس الجمهورية: عندما دعوت لتشجيع المجتمع المدني لم أكن أهدف لتجاوز الأحزاب قناة النهار 06 ماي وزير المالية : المنحة السياحية غير كافية للمسافر وبنك الجزائر يعيد النظر فيها قناة النهار 08 ماي