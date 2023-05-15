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فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر

بقلم النهار أونلاين
فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر
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فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر.

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