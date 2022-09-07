فريق عين الدفلى لكرة اليد ينسحب من البطولة بسبب مشاكل مالية 

أعلنت ادارة فريق الترجي الرياضي لعين الدفلى، عبر صفحتها الرسمية، عن انسحابها من الانخراط في القسم الوطني الثاني لكرة اليد.

وأدعت الإدارة سبب انسحابها، للضائقة المالية التي يمر بها النادي، والذي لم يخصص له اي اعانة مالية منذ سنة 2019 الى غاية يومنا هذا.

كما لم يتلقى الترجي الرياضي لعين الدفلى، أي دعم مادي سواء من المجلس الشعبي البلدي، أو المجلس الشعبي الولائي.

اضافة الى ديون الفريق من العام الماضي، الذي كان يسعى فيه لاعبي النادي لتحقيق حلم الصعود إلى القسم الوطني الاول.