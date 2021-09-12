فريق فرنسي أراد خطف سليماني من ليون

حاول نادي بوردو الفرنسي، خطف الدولي الجزائري، إسلام سليماني، من أولمبيك ليون خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وهو الذي كان يستهدف ضم رأس حربة قادر على اللعب بشكل مُباشر، ولديه خبرة في المُستوى العالي. وكشف موقع “فوت ميركاتو” بأن الصفقة لم تتم بسبب ضيق الوقت، وعدم وجود رغبة من “لوال” في التخلي عن “سوبر سليم”.

وأكد ذات المصدر، بأن إدارة الرئيس جيرار لوبيز، حاولت بشتى الطرق الظفر بصاحب الـ33 عاما، بطلب من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي ظهر مُتحمسا لرؤية محارب الصحراء في تشكيلته.

وأشار الفرنسيون، لرفض الرئيس جون ميشال أولاس لفكرة التخلي عن بطل إفريقيا، خاصة وأنه يبقى “جوكر” مميز، رغم تقدمه في السن، كما أنه عنصر محترف على جميع الأصعدة ومُتقبل لدوره كعنصر بديل مع أبناء منطقة “الروهن”.