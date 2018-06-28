فريق قيادة الدرك الوطني يتوج بالكأس الممتازة العسكرية 2018

أحرز فريق قيادة الدرك الوطني، لقب الكأس الممتازة العسكري 2018، بعد فوزه أمس الأربعاء، على فريق الناحية العسكرية الأولى.

وعاد الفوز لفريق قيادة الدرك الوطني بضربات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وشهدت المباراة التي جرت بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية، الشهيد “مسعود بوجريو” ببن عكنون، حضور شخصيات وقيادات عليا.

وفي نهاية اللقاء، سلم مدير الرياضة العسكرية، العميد، عمر قريش، الميداليات للاعبي الفريقين، كما سلم الكأس لقائد فريق قيادة الدرك الوطني.