فريق متعدد القطاعات يصل لوادي سباو إثر نفوق الأسماك

تنقل فريق من مختلف القطاعات إلى وادي سباو لمعاينة المكان، على إثر حادثة نفوق الأسماك، لتحديد الأنواع السمكية النافقة.

وكان إطارات المخبر الوطني لمراقبة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بعين البنيان حاضرين بالعتاد اللازم. لأخذ عينات حية وميتة من الأسماك وعينات من المياه لغرض تحديد أسباب النفوق.

للإشارة، فإن هذه الظاهرة تتكرر سنويا بنفس المكان لعدة أسباب خاصة إرتفاع ملوحة المياه. وإنخفاض مجرى الوادي وإرتفاع درجات الحرارة.