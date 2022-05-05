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الرياضة

فريق محامي الجزائر يُقاطع كأس العالم بالمغرب لهذا السبب !

بقلم عبد النور حواز
فريق محامي الجزائر يُقاطع كأس العالم بالمغرب لهذا السبب !
محامي الجزائر
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أعلن فريق منظمة محامي الجزائر انسحابه رسميا من منافسة كأس العالم للمحامين المُقررة بالمغرب.

منظمة محامي الجزائر نشرت بيانا قالت فيه:”بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في كأس العالم للمحامين التي ستقام في دولة عربية  المغرب”.

كما أضاف البيان:”هذا يشكل خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة و شعبا الرافظة لأي شكل من أشكال التطبيع و تضامنا مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة”.

كما ختم البيان:”قرر فريق منظمة محامي الجزائر مقاطعة كأس العالم للمحامين و عدم المشاركة فيها و الامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية رغم تواجده حاليا بتونس أين قرر العودة إلى أرض الوطن”.

رابط دائم : https://nhar.tv/j6Gyd
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