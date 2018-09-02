فريق من التقنيين يشرف على تصليح باخرة “طاسيلي 2” بعد الحادث

قامت الشركة الوطنية للنقل البحري و المسافرين في ميناء وهران من تشكيل خلية أزمة لتسيير حادث تصادم بين باخرة “طاسيلي 2 ” بسفينة بنمية كانت راسية بالقرب من منفذ الميناء.

وحسب بيان للشركة، اليوم الأحد، قامت المؤسسة الوطنية لتصليح السفن بإيفاد فريق من التقنيين لتصليح الخرق.

و ذلك تحت إشراف مختص من شركة التصنيف والخبرة مكتب “فيريتاس”.

و حسب ذات المصدر، فإن أشغال التصليح متواصلة على أن تنتهي، نهاية نهار اليوم، مما سيسمح للباخرة التوجه بكل أمان إلى ميناء أليكانت

واتخذت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كل الإجراءات اللازمة، من أجل التكفل بالمسافرين، الذين ينتظرون بأليكانت متجهين بدورهم نحو ميناء وهران.

من جهة أخرى، قامت وزارة الأشغال العمومية والنقل، بإيفاد فريق من مسؤولي الشركة الجزائرية للنقل البحري، قصد الوقوف على وضعية الباخرة و الركاب.

كما أنه سيتم تكليف فريق تقني إداري من طرف السلطة البحرية المخولة بذلك بغية تحديد أسباب هذا الحادث، يضيف البيان.