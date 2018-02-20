فريق من الدرجة الثالثة يُقصي مانشستر سيتي من كأس الإتحاد الإنجليزي !!

فجّر نادي “ويغان أتليتيك” مفاجئة كبرى في انجلترا حينما تمكن من الفوز على “مانشستر سيتي” سهرة أمس وإقصائه من كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويغان لعب بروح قتالية كبيرة في المباراة مما أزعج بيب غوادريولا الذي دخل في مناوشات مع مدرب الخصم.

وكان اللاعب الأيرلندي “ويل غريغ” قد سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

ومع نهاية المباراة اجتاح مشجعو “ويغان” أرضية الميدان فرحين بالتأهل للدور المقبل من كأس الإتحاد.

وتعتبر هذه الخسارة هي الثالثة لمانشستر سيتي هذا الموسم في كل المسابقات.