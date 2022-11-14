فريق من الدرجة السابعة الانجليزية يُقدم عرضا رسميا لهالاند !

قام فريق، أشتون يونايتد، الانجليزي بخرجة غريبة من خلال تقديمه عرضا رسميا للتعاقد مع، إيرلينغ هالاند.

النادي الناشط في دوري الدرجة السابعة، تواصل مع مانشستر سيتي، من أجل استعارة هالاند لمدة 28 يوما، خلال فترة كأس العالم.

حيث قال مدرب، أشتون يونايتد، مايكل كليج:”هذا أمر منطقي، نرغب في تقديم المساعدة بأن يحافظ هالاند على لياقته”.

كما أضاف:”الأمر مهم أكثر من لعب هالاند للغولف لمدة 6 أسابيع، نعتقد أنه سيكون إضافة مميزة بالنسبة لنا”.

ويُذكر أن هالاند لن يُشارك في منافسة كأس العالم 2022 بقطر بسبب عدم تأهل مُنتخب بلاده النرويج.