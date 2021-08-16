فريق من الكالتشيو يُقدم عرضا رسميا لضم عمورة

لم تتحدد لحد الآن وجهة اللاعب الجزائري لفريق وفاق سطيف محمد الأمين عمورة رغم العروض الكثيرة التي تلقاها خلال هذا الميركاتو الصيفي.

موقع “ديزاد فووت” كشف اليوم الإثنين أن اكتشاف مواجهة المحليين أمام ليبيريا مطلوب من فريق ينشط في الدوري الإيطالي “الدرجة الأولى”.

نادي ساليرنيتانا 1919 الذي صعد هذا الموسم للكالتشيو قدم عرضا لإدارة وفاق سطيف تبلغ قيمته 900 ألف أورو.

يُذكر أن نادي ميتز وكذا فريق من الدوري السويسري يُريدان أيضا التعاقد مع محمد أمين عمورة.