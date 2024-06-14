فريق مولودية الجزائر يتسلم ذرع البطولة للمرة الثامنة في تاريخه

تسلم فريق مولودية الجزائر، اليوم الجمعة، ذرع البطولة الخاصة بموسم 2023-2024، والذي ناله عن جدارة، واستحقاق.

واختتم مولودية الجزائر، الموسم الكروي الجاري، بفوزهم على الضيف مولودية وهران، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر العميد، ترتيب البطولة بـ65 نقطة.

وعقب انتهاء هذه المبارة، قام رئيس “الفاف” وليد صادي، بتسليم الميداليات للاعبي المولودية، قبل منحهم ذرع البطولة.

وجرت توزيع الميداليات، وذرع البطولة من رئيس الفاف وليد صادي، للاعبي المولودية، بحضور عدة شخصيالت بارزة، بالإضافة لقدامى لاعبي المولودية، يتقدمهم علي بن شيخ.

يذكر أن لقب البطولة الذي توج به فريق مولودية الجزائر، هذا الموسم، يعتبر اللقب الثامن في تاريخ الفريق.