فريق مولودية وهران يختتم تربصه بتركيا ويعود لأرض الوطن

عادت بعثة فريق مولودية وهران، أمس الثلاثاء، إلى أرض الوطن، بعد اختتام التربص الصيفي بتركيا.

وجاءت عودة فريق مولودية وهران، إلى الجزائر، بعد تربصهم بتركيا، والذي دام 16 يوما من العمل الجاد.

كما خاص الحمراوة، خلال هذا التربص خمس مباريات ودية تحضيرية، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

ومنح الطاقم الفني لمولودية وهران، فترة راحة للاعبيه، عقب عودتهم إلى الجزائر لاشترجاع أنفاسهم، على أن تستأنف التدريبات يوم 8 سبتمبر الجاري.