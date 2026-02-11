فريق مولودية وهران يدخل في تربص مغلق

يخوص فريق مولودية وهران، تربص مغلق، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة التي تنتظرهم ضمن بطولة الموسم الجاري.

وكشفت إدارة مولودية وهران، في بيان لها، بأن التربص المغلق للفريق، سيدوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الهدف من هذا التربص، هو رفع الجاهزية البدنية، والفنية للاعبين، والعمل على تصحيح الأخطاء، ومعالجة النقائص، مع تعزيز الانسجام.

ويشرف على هذا التربص المغلق، سي الطاهر شريف الوزاني، الذي يتولى العارضة الفني للفريق مؤقتا، بعد رحيل مدرب الفريق كارلوس غاريدو.