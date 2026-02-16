فريق مولودية وهران يزور أطفال مرضى السرطان

قام فريق مولودية وهران، أمس الأحد، بمبادرة طيبة، من خلال زيارة الأطفال المرضى بالسرطان، كدعم لهم، وتضامنا معهم.

وبرمجت إدارة مولودية وهران، هذه الخرجة، مع لاعبي الفريق، لمقاسمة الأطفال المرضى، يومهم العالمي، الذي يتزامن وتاريخ 15 فيفري.

وحرص نجوم “الحمراوة”، خلال هذه الزيارة، على ابداء كامل دعمهم للأطفال المرضى، من خلال رسم البسمة على وجوههم بهداية رمزية، وأخذ صور تذكارية معهم.

وأبدت إدارة مولودية وهران، عقب هذه الزيارة، تمنياتها بالشفاء العاجل لكل أطفال مرضى السرطان.