فريق وهران يتوَّج بكأس الجزائر الجامعية الأولى في “الفوتصال” للسيدات

توّجَ الفريق الجامعي لولاية وهران بلقب النسخة الأولى من بطولة كأس الجزائر الجامعية لكرة القدم داخل القاعة (فوتصال) لفئة السيدات، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على نظيره من ولاية قالمة، بنتيجة (6-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الاثنين، بالقاعة متعددة الرياضات بمركب ميلود هدفي بوهران.

وجاء تأهل الفريقين إلى النهائي بعد فوز فريق وهران على ممثل ولاية البليدة (4-2)، وتفوّق قالمة على ولاية تيارت (2-1)، في الدور نصف النهائي الذي أجري مساء الأحد.

وعرفت مراسم التتويج أجواء احتفالية بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية، سعدي غدير. ورئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم الشاطئية، محمد الصالح حشيشي. حيث تم تسليم الكأس والميداليات للفريق الفائز والمشاركات.