فريوي: “حظوظنا متساوية مع شبيبة القبائل”

أكد مهاجم اتحاد البليدة، سامي فريوي، بأن فريقه يتقاسم نفس الحظوظ مع شبيبة القبائل، في التأهل للدور النصف نهائي من كأس الجمهورية.

وصرح سامي فريوي، للإذاعة الوطنية: “رغم أن الشبيبة هي التي تستقبل في مباراة الكأس، إلا أن حظوظنا تبقى متساوية في التأهل”.

وأضاف: “سنعمل كل ما في وسعنا لعبور هذا الدور، وأتمنى أن أسجل في هذه المباراة، ومساعدة فريقي في تحقيق التأهل”.

وبخصوص مستقبله مع اتحاد البليدة أوضح فريوي: “الأهم حاليا بالنسبة لي هو محاولة إنقاذ الفريق من السقوط للدرجة الثانية”.

وعن أهدافه الشخصية لهذا الموسم أضاف: “أملك حاليا 10 أهداف في رصيدي، وكمهاجم أتمنى إنهاء الموسم هدافا للبطولة الوطنية”.