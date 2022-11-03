فريوي مُرشح لجائزة خاصة في قارة آسيا !

رُشح اللاعب الجزائري، لفريق الخالدية، البحريني، سامي فريوي، لجائزة خاصة في قارة، آسيا.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضع إسم فريوي، في قائمة المُرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر بمنطقة غرب آسيا.

وجاء ترشيح، لاعب فريق مولودية الجزائر السابق لهاته الجائزة، بعد تألقه مع ناديه الجديد.

حيث سجل، فريوي، ثلاثة أهداف كاملة منذ التحاقه بالفريق الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.