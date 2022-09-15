فريوي هداف ويقود الخالدية للتتويج بالسوبر البحريني

توج الخالدية بلقب كأس السوبر البحريني بعد فوزه على الرفاع بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم الخميس على ملعب البحرين الوطني.

كما تُعتبر هذه البطولة الثانية للخالدية في تاريخه بعد حصوله على كأس ملك البحرين في الموسم الماضي.

كما عرفت هاته المواجهة تسجيل الهدف الأول عن طريق المهاجم الجزائري سامي فريوي في الدقيقة 54.

ويُذكر أن فريوي التحق خلال الميركاتو الصيفي المنقضي بفريق الخالدية قادما من مولودية الجزائر.