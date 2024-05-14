فريوي وبوعبطة يتوجان بلقب الدوري البحريني

توج الثنائي الجزائري سامي فريوي وطارق بوعبطة بالدوري البحريني رفقة نادي الخالدية في هذا الموسم الذي انتهى قبل الأوان.

و رسم فريوي وبوعبطة التتويج بعد فوز فريقهما أمام نادي الحالة بسباعية نظيفة، ليشارك رسميا بدوري أبطال أسياالموسم القادم.

وأنعش الخالدية لقبه الثاني في خزينة النادي، وهو الإنجاز الذي كان فريوي وبوعطبة أحد مهندسيه.

كما نشر نادي الخالدية عبر موقعه الرسميةعلى منصة “إكس” صور لأفراح اللاعبين عند إعلان الحكم نهاية مباراة اليوم أمام نادي الحالة.