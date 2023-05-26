فريوي يتسلم درع الدوري البحريني بعد التتويج

تسلّم المهاجم الجزائري سامي فريوي درع البطولة البحرينية، بعد قيادته لفريقه الخالدية للتتويج البطولة لأول مرّة في التاريخ النادي.

وظهر سامي فريوي موشّحا العلم الوطني الجزائري أثناء تسلّمه الجائزة الكبرى.

كما أبدى فريوي سعادته الكبيرة بعد تقديمه مشوارا طيّبا، كما ظهر هو في قمة معنوياته.

وكان فريوي قد انتقل إلى الدوري البحريني بعد تألقه في فريق مولودية الجزائر في وقت سابق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti