فريوي يضع الجبس 21 يوما و يتجه لإنهاء الموسم

كشفت الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن طبيعة إصابة المهاجم سامي فريوي، والذي قد ينهي موسمه مبكرا، بعد وضعه للجبس لمدة 21 يوما.

ولم تكشف إدارة الفريق العاصمي عن نوع الإصابة التي تعرض لها اللاعب سامي فريوي خلال مباراة الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة التي خسرها العميد أمام مولودية وهران بنتيجة 2-1.

وستشكل إصابة اللاعب سامي فريوي ضربة موجعة للفريق العاصمي الذي يعاني من غياب العديد من اللاعبين، خاصة الرباعي المبعد بسبب فضيحة الملهى الليلي، وتراجع مستوى اللاعب عمار بورديم.