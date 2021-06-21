فريوي يضع الجبس 21 يوما و يتجه لإنهاء الموسم

الرياضة
  • -
  • 0
فريوي يضع الجبس 21 يوما و يتجه لإنهاء الموسم
بقلم يونس رزيق

كشفت الصفحة الرسمية لفريق مولودية الجزائر على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن طبيعة إصابة المهاجم سامي فريوي، والذي قد ينهي موسمه مبكرا، بعد وضعه للجبس لمدة 21 يوما.

ولم تكشف إدارة الفريق العاصمي عن نوع الإصابة التي تعرض لها اللاعب سامي فريوي خلال مباراة الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة التي خسرها العميد أمام مولودية وهران بنتيجة 2-1.

وستشكل إصابة اللاعب سامي فريوي ضربة موجعة للفريق العاصمي الذي يعاني من غياب العديد من اللاعبين، خاصة الرباعي المبعد بسبب فضيحة الملهى الليلي، وتراجع مستوى اللاعب عمار بورديم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1012102

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com