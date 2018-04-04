فزوين: ” الوزارة كانت ضعيفة في عهد ولد علي..وحان وقت بيراف”

رحب الرئيس السابق لإتحادية الدراجات الهوائية،رشيد فزوين بقرار رئيس الجمهورية الذي أنهى مهام وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي.

وقال رشيد فوزين في تصريح للنهار الأربعاء عن تعيين الوزير الجديد بمبنى أول ماي قائلا :

“كنت قد تحدثت من منبر النهار من قبل متمنيا بقاء ولد علي على راس الوزارة ليرى نتيجة تسييره بعينه، الآن نتمنى الحظ للوزير الجديد لأنه ينتظره عمل جبار، بعدما وصلنا لدرجة أن الرياضة الجزائرية أخفقت في كل المجالات”

وأضاف: “يجب إعادة هيكلة النظام الرياضي في الجزائر، وحان وقت دخول مشروع كبير من أجل تفادي الحسابات الشخصية”

وإختتم حديثه قائلا: “لا يمكنني التكلم على شخص “ولد علي” لكن الوزارة كانت ضعيفة جدا في عهده ولم نصل إلى هذه الدرجة من الضعف”

وأضاف: “الخطوة الأولى من الهيكلة إنتهت، وفي الجزء الثاني يجب إعادة هيكلة اللجنة الأولمبية كذلك”