قناة النهار فسألوا: فضل الكرم و الجود بقلم قناة النهار نشر في 19 سبتمبر 2022 - 11:53 تحديث في 19 سبتمبر 2022 - 12:35 فسألوا شارك غرِّد أرسل 25 0 فسألوا: فضل الكرم و الجود إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ik8GD اقرأ أيضا وزير الصحة يوضح غاضبا: "ما قلتش نهدم مستشفى مصطفى باشا.. قلت غير صالح " قناة النهار 04 سبتمبر صريح جدا: من الذي يتسبب كثيرا في حوادث المرور ؟ قناة النهار 16 سبتمبر مراسم تسليم وإستلام المهام بين وزير الطاقات المتجددة ووزيرة البيئة قناة النهار 09 سبتمبر سعيدة : دورة تكوينية جهوية للوحة الرقمية لفائدة مفتشي التعليم الإبتدائي قناة النهار 13 سبتمبر مرام: السحر كرهلي زوجي و دفعني للإنتـ.ـحار قناة النهار 31 أوت الممثلة القديرة فريدة صابونجي في ذمة الله قناة النهار 17 سبتمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بدراسة إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي قناة النهار 30 أوت الرئيس تبون يتسلم قميص المنتخب الوطني بإسمه هدية من حكيم مدان قناة النهار 14 سبتمبر النوي يفجر فضيحة بفيديوهات حصرية تكشف كيف يتم صناعة الأدوية من الخواص ويطالب الدولة بفتح تحقيق قناة النهار 18 سبتمبر صريح جدا: بداية الدروس الخصوصية مع الموسم الدراسي.. ضرورة أم عادة قناة النهار 08 سبتمبر