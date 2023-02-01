فسخ العقد وإسترجاع المحلات التجارية المغلقة من أصحابها

ألزمت دواوين الترقية والتسيير العقاري، كافة المستفيدين من المحلات عبر المواقع السكنية الجديدة بضرورة فتحها ومزاولة نشاطاتهم وفق العقود المبرمة.

وراسل ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، أصحاب المحلات التجارية المغلقة على مستوى حوش الميهوب ببلدية”براقي”. بإلزامية وإجبارية فتح المحلات واستغلالها وفق العقد المبرم بينهم وبين ديوان الترقية والتسيير العقاري.

كما أرسل الديوان، تبليغات إنذارات لأصحاب المحلات التجارية المغلقة بضرورة فتحها و استغلالها بما يتوافق مع العقد المبرم مع الديوان. و ذلك تمهيدا للإجراءات الردعية. و التي تصل إلى حد فسخ العقود و استرجاع المحلات التجارية.

وكما جاء في إعلان للديوان، أنه في حال عدم إمتثال أصحاب المحلات التجارية ومخالفتهم للأمر المنصوص عليه في غضون 10 أيام. فإن الديوان سيتخذ في حقهم إجراءات ردعية تصل إلى حد فسخ العقد واسترجاع المحلات.