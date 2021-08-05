فسخ عقده مع الترجي.. مزيان في طريق مفتوح للعودة إلى إتحاد العاصمة !

كشفت مصادر صحفية تونسية، أن نادي الترجي التونسي قرر التخلص من اللاعب الجزائري عبد الرحمان مزيان بالرغم من انه لا يزال مرتبطا بعقد مع المكشخة إلى غاية جوان 2023.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة الترجي توصلت إلى إتفاق نهائي مع مزيان من أجل الرحيل عن الفريق حيث اتفقا على فسخ العقد بالتراضي.

يذكر أن اللاعب الجزائري انضم لنادي المكشخة قادما من العين الإماراتي في صفقة قدرت بـ 600 ألف دولار لكنه لم ينجح في فرض نفسه في الفريق التونسي.

في نفس السياق، يعتبر “مزيان” أحد أبرز أهداف فريقه السابق إتحاد العاصمة، حيث كان قريبا من العودة لسوسطارة في الميركاتو الشتوي غير أن نادي الترجي أخلف اتفاقه مع عنتر يحيى لكن الأمور الآن ستكون سهلة وقد يتم ترسيم انضمامه في الأيام المقبلة.