فسخ عقد المدرب شريف الوزاني مع شبيبة الساورة

أعلن فريق شبيبة الساورة اليوم السبت، رسمياً عن فسخ عقد المدرب سي طاهر شريف الوزاني، بطريقة ودية.

وحسب الصفحة الرسمية لنادي الجنوب، فإن قرار فسخ عقد الوزاني. جاء بعد طلب تقدم به هذا الأخير.

كما أشار المكتب المسيّر المؤقت لتسيير شبيبة الساورة، في بيان له، إلى أن الوزاني. الذي عُين على رأس النادي الصائفة الحالية. طلب الرحيل لأسباب شخصية.

مُبرزا بأن إدارة الشبيبة بدورها شكرت شريف الوزاني. على كل ما قدمه للفريق. وتمنت له كل التوفيق في مشواره الكروي.

وعلى صعيد آخر، أوضحت إدارة “نسور الجنوب”، بأن تشكيلة فريقها ستستأنف مساء اليوم السبت. تدريباتها بملعب 20 أوت ببشار. تحت اشراف كل من المدرب المساعد لخضاري لخضر ومصطفى جاليت إلى غاية تعيين مدرب رئيسي.