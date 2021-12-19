فسخ عقد بلايلي.. نادي قطر يخرج عن صمته ويكشف !

علّق الرئيس التنفيدي لنادي قطر على القرار الأخير للاعب الدولي يوسف بلايلي، قائلا “النادي يحترم المنتخب الجزائري”. كما أشار فيصل الشعيبي “أن عدم صدور أي تصريح من النادي كان احتراماً لمشاركة الجزائر في البطولة العربية”.

وقال شعيبي في تصريحات على المباشر لقناة الكأس القطرية، إن “بلايلي طلب زيادة بالراتب والنادي ليس له القدرة على ذلك”. كما اضاف المتحدث، “بلايلي طلب الانتقال إلى نادي آخر بداية الموسم لكن العرض لم يرقى لتطلعات نادي قط”.

في حين أفاد الرئيس التنفيدي لنادي قطر “والد بلايلي اجتمع بنا وقال إن بلايلي تلقى عرضاً للاحتراف في أوروبا”. مضيفا “وهذه الفرصة لن تتكرر وطلب منا الدعم”.

كما كشف فيصل الشعيبي، أن “نادي قطر جلس في مفاوضات وتوصل إلى حل لفسخ عقد بلايلي”. “بعد أن قدم اللاعب مبلغاً من المال وتنازل عن بعض من المستحقات” –يضيف المتحدث-.

ووجد نادي قطر، -حسب الرئيس التنفيدي لنادي قطر- أن صيغة فسخ العقد جيدة للنادي وللاعب. كما أشار المتحدث أن “اللاعب لديه مشكلة مع ناديه السابق الأهلي السعودي الذي لم يتجه إلى الفيفا احتراماً لنادي قطر”. “هناك مبلغ مالي يجب على بلايلي أن يدفعه للنادي الأهلي السعودي وللآن المشكلة لم تحل بعد” –يقول الشعيبي-.

وأكد من جهته، اللاعب أن وجهته المقبلة ستكون في أحد الدوريات الأوروبية بنسبة 100%. وهذا بعد فسخ عقده مع نادي قطر القطري بالتراضي.

وتحدث أسطورة البطولة العربية في تصريح حصري لقناة الكاس القطرية بعد نهاية المباراة قائلا: “لحد الآن “ماشفتش وين غادي نمشي”. “لكن بنسبة 100 % إلى أوروبا”. -يضيف-.

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