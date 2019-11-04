فشل أولى جلسات الحوار بين وزارة التربية وأساتذة التعليم الابتدائي

استقبلت، اليوم الاثنين، وزارة التربية الوطنية، منسقين عن أساتذة التعليم الابتدائي، للحوار حول المطالب المرفوعة منذ شهر.

وقرر اساتذة التعليم الابتدائي مواصلة الاضراب مرة في الاسبوع، مؤكدين أنه لا تأجيل ولا توقيف، حتى الجلوس على طاولة الحوار والتي ستكون يوم الاثنين المقبل.

وقد طالبت وزارة التربية من منسقي أساتذة التعليم الابتدائي اعداد قائمة الممثلين عن كل ولاية.

وقد استغرق الاجتماع الذي جمع منسقي أساتذة التعليم الابتدائي وممثلي الوزارة ساعتين أو أكثر، دون الوصول لنتائج ترضي الطرفين.

وأكدت وزارة التربية لأساتذة التعليم الابتدائي، أنه سيتم اتخاذ قرارات، ستدهشهم.

وقد التمس الأساتذة نية حسنة وصادقة من وزارة التربية، إلا أنهم قرروا الاستمرار في الإضراب، مرة أسبوعيا.