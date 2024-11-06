فشل أول عملية في التاريخ لتسلّق الجانب الشرقي للهيمالايا

أكدت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، فشل أوّل عملية في التاريخ لتسلق الجانب الشرقي لجبال الهيمالايا.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن، أوندري يوسيركا، متسلق الجبال السلوفاكي المشهور. لقي حتفه بعد تسلقه الجانب الشرقي “الأصعب” لجبل لانجتانج ليرونج في جبال الهملايا، وسقوطه منه.

وكان يوسيركا البالغ من العمر 34 عاما، والمعروف بتسلق جبال الألب وباتاغونيا وبامير. قد سقط في شق صخري الأسبوع الماضي. أثناء نزوله من قمة لانجتانج ليرونج التي يبلغ ارتفاعها 7234 مترًا في نيبال.

فيما لفَتَ، ماريك هولسيك، شريك يوسيركا في التسلق، إلى أن “الحادثة المأساوية حصلت أثناء نزولهما من الواجهة الشرقية “المرعبة” لقمة لانجتانج ليرونج. وهي أول عملية تسلق للجانب الشرقي في التاريخ”.

وأوضح هولسيك أنهما شرعا بنزولهما في حوالي الساعة الرابعة مساء بتاريخ 31 أكتوبر الماضي. حيث قال هولسيك حول تفاصيل الحادثة: “انقطع حبل يوسيركا وسقط هو في شق جليدي واصطدم بسطح مائل بعد سقوطه من ارتفاع ثمانية أمتار. وواصل النزول عبر متاهة إلى أعماق النهر الجليدي”. فيما نزل إليه هولسيك وبقي معه أربع ساعات حتى وفاته.

وأشار إلى أن يوسيركا صرخ وحاول أن يستنجد طلبا للمساعدة، وقال هولسيك إنه سمعه يقول “اسحبوني أرجوكم”. وذلك في وقت دعت جمعية SHS المتسلقين السلوفاكيين إلى اتخاذ إجراءات إنقاذ، لكن سوء الأحوال الجوية لم يسمح لطائرات الهيليكوبتر بالإقلاع.