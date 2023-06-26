فشل صفقة إنتقال بقرار إلى دينامو زغرب

كشفت تقارير إعلامية كرواتية، اليوم الإثنين، عن فشل ضفقة إنتقال مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة ونادي إسترا، منصف بقرار، للإنضمام لدينامو زغرب.

وحسب تقرير موقع “sportske.jutarnji” الكرواتي، فإن نجم نادي إسترا بقرار، كان مرشح للإلتحاق ببطل الدوري الكرواتي دينامو زغرب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

كما أوضح ذات المصدر، أن سبب فشل الصفقة بين إدارتي ناديا إسترا ونظيرتها من دينامو زغرب هو تفاصيل الصفقة، بعد إشتراط إدارة الدينامو إعارة جافة، وهو الأمر الذي تم رفضه.

كما إشترطت إدارة نادي إسترا، إقحام لاعبين من نادي دينامو زغرب، ضمن صفقة تحويل اللاعب الجزائري بقرار، وهو الأمر كذلك الذي تم رفضه.