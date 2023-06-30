فشل صفقة إنتقال زياش للنصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن إنسحاب نادي النصر السعودي، من صفقة ضم اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب نادي تشلسي الإنجليزي.

وحسب موقع “الرياضية” السعودي، فإن نادي النصر صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب المغربي زياش، بسبب عدم الإتفاق على بنود العقد بين الطرفين.

وفي ذات السياق، كشف موقع “فوت ميركاتو” أن سبب فشل صفقة إنتقال زياش للنصر، بسبب معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة، عطلت إجتيازه الفحص الطبي.