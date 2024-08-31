فشل صفقة إنضمام أوناس لناد أوروبي لهذا السبب !

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم السبت، أن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري، آدم أوناس، كان مرتبطا بشرطا واحدا فقط، للبقاء في أوروبا.

وحسب ما كشفه صحفي موقع “ليكيب” الفرنسية، نبيل جالييت، عبر حسابه الرسمي، على منصة “إكس”، فإن إلتحاق اللاعب، آدم أوناس، بنادي إشبيلية الإسباني، كان متعلقا برحيل، اللاعب، لوكاس أوكامبوس، عن النادي الأندلسي.

لكن لسوء حظ اللاعب الدولي الجزائري، فإن اللاعب، لوكاس أوكامبوس، رفض مغادرة صفوف النادي الأندلسي، نظرا لارتباطه بعقد مع نادي إشبيلية لغاية 2025، وبالتالي إنتهت حظوظ، اللاعب، آدم أوناس، في البقاء بأوروبا.

للإشارة، يمتلك اللاعب، آدم أوناس، عرضا من نادي لوس أنجلس الأمريكي، ولحد الساعة لم يحسم اللاعب مستقبله الكروي.