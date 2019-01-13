فصل أساتذة بوهران بعد عودتهم من “لارمي”..وبدوي يعد بالتدخل

قامت مديرية التربية لولاية وهران، بفصل أساتذة من مناصبهم، بعد عودتهم من واجب الخدمة الوطنية، بحجة الغياب عن المنصب.

وحسب ما أكده أحد المفصولين، في رسالة بعث بها لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، ونشرها على صفحته بتويتر، فقد طرق الأساتذة المفصولين، كل الأبواب، من أجل إعادة إدماجهم في مناصبهم، التي سلبت منهم، بعد عودتهم من الخدمة الوطنية، من طرف مديرية التربية بوهران، بحجة الغياب عن المنصب.

وأكد أنهم قاموا بإعلام المديرية، أنهم كانوا في حالة تأدية الواجب الوطني، وذلك عن طريق وثيقة عسكرية تثبت ذلك،إلا أنها لم تعد دمجهم في مناصبهم.

وفور وروده الإنشغال، وعد وزير الداخلية نور الدين بدوي، بنقل الانشغال الى الجهات المختصة، وموافاتهم بالإجابة فور معالجته.