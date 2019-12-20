فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ

نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون معدل للقانون العضوي 18_15 المتعلق بقوانين المالية يسمح بفصل النظام الجبائي للنشاطات الأفقية لقطاع المحروقات عن قوانين المالية.

ويتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تنص على أنه يمكن إدراج النظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن قانون خاص.

غير أن نفس المادة تستثني الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل وتبقى هذه الإعفاءات من صلاحيات قوانين المالية.

وكان وزير الطاقة محمد عرقاب قد أوضح أمام النواب أن إدراج أحكام جبائية ضمن مشروع قانون المحروقات سيعطي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب حول استقرار النصوص التشريعية للبلاد ويعمل على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر.