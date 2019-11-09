فصل نائبي مدير المالية و مدير اللوجيستيك بالشركة الوطنية للتسويق البحري

فصل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري”ناشكو”كل من نائب مدير المالية والمحاسبة ونائب مدير اللوجيستيك بالشركة.

وحسب قرارات التوقيف التي تحوز”النهار اونلاين”على نسخة منها، فإن المعنيين قد جرى توقيفهما عن العمل يوم 29 اكتوبر 2019، في إطار الحفاظ على مصالح الشركة.

وحسب ما نصت عليه ذات الوثائق فقد تم تحويل ملفات المعنيين على المصالح المختصة على مستوى المؤسسة من أجل دراستها والفصل فيها.

وألزمت هذه القرارات نائبي المديرين المفصولين بضرورة تسليم المهام يوم 29 أكتوبر لرئيس المحطة البحرية بالنيابة بالجزائر.

وحسب المعلومات التي تحوزها”النهار أونلاين”، فإن المديرية العامة للتسويق البحري للمسافرين قد أودعت شكوى لدى مصالح الأمن ضد عدد من الإطارات بالمؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للتسويق البحري تعتبر فرعا تابعا للمجمع اللجزائري للنقل البحري التابع بدوره لوزارة الأشغال العمومية و النقل