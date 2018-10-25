فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة حققت في سبع قضايا متعلقة بجرائم الفايسبوك

في أول تصريح لقيادة الدرك الوطني بالعاصمة، كشفت أنه تم التحقيق في7 قضايا منها نشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وحسب بيان صادر من قيادة الدرك الوطني اليوم الخميس، فإنه إضافة نشر صور مسيئة عبر “الفايسبوك”، حققت في قضايا متعلقة أيضا بالإبتزاز، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، وكذا إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات.

كما مست التحقيقات عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة، وأيضا التي تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء.

واضاف البيان الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، المشاركة في الابتزاز، وكذا المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وإختتم البيان التحقيقات مست كذلك القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.

وللإشارة فقد تم توقيف عدة وجوه وشخصيات معروفة قامت بالإبتزار والمشاركة في القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.