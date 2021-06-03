فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة توقف 16 متورط في قضايا فساد

قامت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعنابة نهاية الأسبوع بتقديم الأشخاص المتورطين في القضايا المعالجة والخاصة بمحاربة الممارسات الاحتيالية التي مست المواد المدعمة من طرف الدولة على غرار القمح الصلب ، القمح اللين، مسحوق الحليب بنوعيه.

وتتعلق القضية الأولى بالمركب الصناعي التجاري سيبوس و الذي تم تسجيل به عدة تجاوزات تخص التلاعبات في المواد الأولية و الفوترة أين افضت التحقيقات الى توقيف 14 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 30 و 60 سنة ينحدرون من ولايات عنابة سكيكدة قسنطينة قالمة و الطارف من تجار و إطارات بالمركب.

وتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام السلطات القضائية المختصة حيث تم إيداع 6 اشخاص الحبس بالمؤسسة العقابية و وضع 5 اشخاص تحت الرقابة القضائية فيما تم الافراج عن ثلاثة اشخاص.

في حين القضية الثانية تتعلق بالديوان الجهوي المهني للحليب و مشتقاته ناحية الشرق بعنابة أين سجل به هو الآخر عدة تجاوزات من خلال تسجيل تلاعبات في توزيع مادة الحليب المدعم بنوعيه.

كما تم تقديم إثنان من إطارات المديرية الجهوية بعنابة امام السلطات القضائية المختصة أين تم وضعهما تحت الرقابة القضائية.