فضاء جديد بمطار هواري بومدين الدولي

من المنتظر أن يتدعم مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة بفضاء جديد خاص بالتوقف القصير للسيارات.

وسيكون هذا الفضاء الجديد مخصص للتوقف القصير فقط وليس لركن السيارات، حيث أن الفكرة هي أن ينزل السائق الراكب أو الركاب ويغادر على الفور لفسح المجال للمركبات الأخرى.

كما تم تخصيص المحطة الغربية بالإضافة إلى المحطة رقم 01 مكانا لهذا الفضاء الذي من شأنه أن يقلل من الازدحام والركن العشوائي بالمطار.

وبخصوص الأشغال على مستوى المحطة الغربية، فإنها في طور الإنجاز، حيث سيكون التسليم ودخول حيز الخدمة في أواخر شهر أفريل 2023.

أما على مستوى المحطة رقم 01، فإن الأشغال ستنطلق الأسبوع القادم على أن تدخل حيز الخدمة في الخدمة في أواخر شهر أفريل 2023 .

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