فضائح “البوشي” مستمرة وتجرّ “مير” القبة إلى الحبس

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداع رئيس المجلس الشعبي لبلدية القبة، عجايلية مختار، الحبس المؤقت.

المتهم توبع بتهم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها و”استغلال الوظيفة.

وحسب وأج فإن تفاصيل القضية تعود إلى شكوى قدمتها مواطنة تضرر منزلها من أشغال بناء بسبب اشغال البناء قام بها المرقي كمال شيخي المدعو “البوشي”.

كما وجهة للمير تهم انتزاع بطريقة الغش لوثائق كانت في عهدته، وكذا التحيز لأحد الأطراف مع إتلاف وتبديد مستندات محفوظة.

وإتهمت النيابة مير القبة مختار عجايلية كذلك بتهم التزوير في محررات عمومية لإحداث التغيير فيها واستغلال الوظيفة.