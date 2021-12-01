فضائح بالجملة.. الكاميرون غير جاهزة لإحتضان كأس إفريقيا

فضحت عدد من الصور التي نقلتها بعض مواقع الإعلام الإفريقية الإتحاد الكامروني لكرة القدم والمسؤولين عن تنظيم الكان المقبل. كما نقلت المواقع عدد كبير من الصور لفشل الكاميرون في الوصول إلى الجاهزية التامة لإحتضان العرس الكروي الإفريقي “الكان”. وهذا في جانفي المقبل على أتم وجه.

ومن المنتظر أن تكشف “الكاف” خلال اليومين المقبلين. عن القرار النهائي بشأن إحتضان ملعب “الأولمبي” للمباراة الإفتتاحية أو نقله إلى مكان أخر.

وكانت الصدمة كبيرة حينما اكتشف المسؤولون أن الملعب الذي سيحضتن اللقاء الافتتاحي ليس جاهزا بعد. وهو الذي كان مفترض أن يتنتهي أشغاله في وقتها المحدّد.

وكشف بيان “الكاف” أنه من غير المستبعد نقل “الكان” إلى قطر أو المغرب، في حالة عدم جاهزية الملاعب إلى جانب ذلك أعطت مهلة نهايتها 30 نوفمبر.

وهددت الكاف الكاميرون في حالة عدم جاهزيتها وتسوية مشاكل ملاعبها. ويذكر، أن مهلة الكاف إنتهت يوم أمس، بشأن التحذيرات التي وجهت للإتحاد الكاميروني.

ومن المنتظر، أن تعتمد الكاف على أدلة واضحة وصور وفيديوهات التي فضحت كل شيء، وقد تصعّد اللهجة مع المسؤولين بحكم أن “الكان” لم يتبق منه إلا شهر واحد فقط.

ومن جهتها، ردت الكاميرون، على بيان اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، بخصوص مدى جاهزيتهم لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2022. وكانت اللجنة المنظم لكأس أمم إفريقيا، قد نشرت بيان، كشفت من خلاله عدم جاهزية الكاميرون، لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2022.

كما جاء رد الكاميرون، عن طريق مجموعة من الصور، والتي توضح، جاهزية الملعب الأولمبي،والهياكل التابعة له، وعشب بعض الملاعب الأخرى. يذكر أنه تفصلنا أقل من شهرين عن افتتاح منافسة كأس أمم إفريقيا 2022، المقررة في الكاميرون بتاريخ 9 جانفي المقبل.

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