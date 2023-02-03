فضائل إضافية جديدة لفضيحة تلميع المغرب في فرنسا

كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، فصلا إضافيا يخصّ فضيحة تلميع المغرب في فرنسا.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية نقلا عن الصحيفة، فإن التوقيف التحفظي للصحفي الفرنسي ذي الأصول المغربية، رشيد مباركي، من طرف القناة الإخبارية الفرنسية BFMTV. يعدّ بمثابة الشجرة التي تخفي غابة من التراكمات حول محذور الرشاوى المدفوعة من الرباط. بهدف تلميع صورة المغرب من خلال بثّ تقارير إخبارية مغلوطة منحازة.

وركّزت ليبراسيون، على أنّ معلومات أكدها مصدر داخلي في BFMTV. أوردت أنّ الصور التي أدت إلى تعليق مهام رشيد مباركي تتعلق بشكل خاص بموضوع تم بثه يوم 22 جوان 2022. وجرى فيه الترويج لمنتدى أعمال بين إسبانيا والمغرب في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة.

آنذاك، تمّ نشر تقرير إخباري لمّع صورة المغرب حول “تحسن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا”. حيث تم ذكر عبارات غير معهودة في وسائل الإعلام الفرنسية. التي تتضمن الإعتراف المزعوم بما يسميها المغرب واهما (سيادته) على الصحراء الغربية المحتلة.

وقال رشيد مباركي على الهواء، إنّ “صفحة مهمة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا افتتحت الثلاثاء. منتدى اقتصادي يرحّب بالمستثمرين الإسبان في مدينة الداخلة”. مستخدما مصطلحا مزيّفا ينفثه المغرب عن (سيادته) المزعومة في الصحراء الغربية المحتلّة.

وأتى تقرير ليبراسيون في خضمّ تفاعلات فضيحة مدوّية تضرب وسائل الإعلام الفرنسية. بعد بثّ تقارير إخبارية مشبوهة تهدف إلى تلميع صورة المغرب، تورّط فيها الصحفي المذكور.

ونشرت مصادر إعلامية فرنسية تقارير إخبارية تفيد أنّ قناة BFMTV. فتحت تحقيقًا داخليًا مسّ عدة صحافيين لاشتباههم ببثّ تقارير إخبارية بتأثير من المغرب بهدف تلميع صورته، كان من المفروض ألاّ تبث، أدّت إلى التوقيف المؤقت عن العمل للصحفي الفرنسي ذي الأصول المغربية، رشيد مباركي.