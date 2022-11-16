قناة النهار فضـ.ـيحة في “ملعب وهران” و إلغاء الندوة الصحفية بسبب غياب الإضاءة بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 23:31 الجزائر شارك غرِّد أرسل 190 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e85gT اقرأ أيضا شاهد..لحظة مغادرة الرئيس تبون والقادة العرب قصر المؤتمرات بعد إختتام أشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر هل أنت شخص قليل التركيز ؟.. ببساطة هاوليك الحل قناة النهار 16 نوفمبر فاسألوا : بيت الحمد قناة النهار 03 نوفمبر وزير التعليم العالي : سنوجه مواضيع التخرج نحو هذه المحاور قناة النهار 05 نوفمبر النهار ترندينغ: والي تيارت يعود لصناعة الحدث و يقوم بتوصيل التلاميذ بسيارته لمنازلهم بسبب غياب النقل قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط: النوي يفضح السلطات المحلية لتيارت ويكشف كيف يتحايل عليه المسؤولون بالدلائل قناة النهار 03 نوفمبر سعيدة : سكان دوار السويدات ببلدية عين الحجر يطالبون بغاز المدينة قناة النهار 05 نوفمبر وصول نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية لقصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر "شاهد.. مديرة مهرجان قرطاج السينمائي تمدح صحفية النهار.." أنت جميلة ومتألّقة قناة النهار 30 أكتوبر