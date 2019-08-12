فضلات الأضاحي والقمامة تنغص على سكان وهران فرحة العيد

حالة غضب واستياء عبر عنها العشرات من المواطنين بمختلف أحياء وشوارع مدينة وهران، بفعل انتشار القمامة ومخلفات الأضاحي بثاني أيام العيد.

واشتكى المواطنون، من تراكم الأوساخ والنفايات بالقرب من المجمعات السكانية ليومين متتاليين دون تدخل المسؤولين المحليين.

وأعاب المواطنون على المسؤولين، عدم ضبط الأمور فيما يخص الإجراءات والمخططات الإحترازية المعمول بها في كذا مناسبات.

برفع القمامة التي أدت إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الحشرات الضارة، نغصت على المواطنين فرحة العيد لمنظر النفايات المتربعة على مساحات واسعة من الأرصفة والطرقات.

خصوصا بإقليم بلدية بئر الجير، أين عبر مواطنون مستاؤون عن درجة الإهمال التي أدت إلى تكدس القمامة بشكل رهيب أمام غياب دور الجهات المعنية في جمع فضلات الاضاحي والمحافظة على نظافة الباهية وهران خلال مناسبة عيد الأضحى.