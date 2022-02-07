فضلات فئران وصراصير بمخابز ومحلات حلويات بوهران!!

تمكنت عناصر من لجنة الصحة، النظافة وحماية البيئة بالتنسيق مع المندوبية البلدية الأمير ومنظمة حماية المستهلك. وكل من الأمن الحضري 11، 16 و17 من الوقوف على جملة من التجاوزات. بعدة مخابز ومحلات لصناعة الحلويات على مستوى أحياء سان بيار وڨمبيطة.

العملية التي تمت في إطار الخرجات الميدانية لذات المصالح المشتركة للحفاظ على صحة المواطن. وحث التجار على احترام الشروط الصحية تم اكتشاف خلالها خصوصا بالمخابز فضلات فئران وجرذان، صراصير. وغيرها من الأوساخ.

ناهيك عن تحضير الخبز والحلويات في ظروف كارثية. وقد تم خلال عمليات التدخل إتلاف المنتوجات غير صالحة للإستهلاك. مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإقتراح بغلق العديد من المحلات.

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كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، عن إتخاذ عدة إجراءات وتدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع مادة زيت المائدة.

وقال أمس مقراني في تصريح للقناة الثانية للإذاعة الوطنية، أنه تم توجيه تعليمات، طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر والزيت من أجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات ومحلات الزلابية، باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة ومنعهم من إقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد، ولترين أو خمسة لتر. والتي توجّه فقط للإستهلاك العائلي.

وأضاف في ذات السياق، أن هذا النظام سيتم توسيعه لكل المواد الإستهلاكية المدعمة، على غرار السميد والفرينة والسكر. مشيرا إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة.

أين سيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح. وغير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد إلى الإستعمال الصناعي أوغيره.

وكشف ذات المتحدث، أن مصالح التجارة إتخذت عدة إجراءات وتدابير عملية بالتنسيق مع كل الوحدات الإنتاجية التي تتنج مادة الزيت الغذائي للرفع من كمية الإنتاج ومتابعة يومية لمسار توزيعها.

مشيرا إلى أن وزارة التجارة تتابع وتراقب عمليات تمويل السوق بكل المنتوجات الأساسية. خاصة ذات الاستهلاك الواسع من بينها الزيت الغذائي.

كما تدخلت مصالح التجارة على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبات في التوزيع. وأسديت تعليمات للرفع من كميات الانتاج بالتنسيق مع مسيري كل الوحدات الإنتاجية التي تنتج مادة الزيت الغذائي المتواجدة على مستوي ولاية الجزائر، وهران، بجاية، عنابة وأم البواقي.

حيث تم إحصاء رفع قدرة التوزيع إلى أكثر من 2000 طن يوميا. بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية التي تبلغ 1600 طن في اليوم.

كما أشار نفس المتحدث، إلى أن الوحدات الإنتاجية تنتج حاليا 4433 طن يوميا من هذه المادة. مما سيسمح بتلبية كبيرة لطلبات الموطنين.

مضيفا أن الوزارة شددت على تكثيف الرقابة لبرنامج توزيع هذه المادة. بمتابعة 48 ساعة قبل انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة.