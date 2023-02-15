فضل بر الوالدين

يحكي أنه في يوم من الأيام. كان هناك شاب يعيش مع والده العجوز، وذات ليلة بينما كان الأب والابن جالسان معاً إذا برجل يطرق باب منزلهما، أسرع الابن يفتح الباب فدخل الرجل دون استئذان وهجم علي الأب واخذ يتحدث معه بحدة ويهدده قائلاً : إن لم ترد لي أموالي سوف أقتلك، ما إن سمع الابن هذه الكلمات حتّي امسك بالرجل بالقوة ومنعه عن والده وقال له : كم دين والدي لك ؟

فضل بر الوالدين

فأجابه الرجل في عصبة : 50 ألف ريال، تركه الابن وأسرع إلى غرفته واحضر منها 25 ألف ريال رماها امام الرجل وهو يقول : هذا كل ما لدي الآن، وسوف أعطيك بقية مالك قريباً بشرط ألا تقترب ثانية من ابي، اموالك من اليوم عندي انا لا تطالب بها احد آخر، اخذ الرجل الأموال وذهب في هدوء.

اخذ الأب يبكي حزيناً وهو يقول للابن : ولكن هذه الأموال التي ادخرتها من عملك من اجل الزواج يا بني، كيف تدفعها لي، أسرع الابن يحتضن والده ويقبل رأسه قائلاً : هذا من فضل الله علي وكرمه يا ابي ثم فضلك وكرمك علي، فمالي كله لك والله يرزقنا من عنده إن شاء الله.

فضل بر الوالدين

في اليوم التالي. ذهب الابن الي عمله مهموماً لا يدري من أين يجمع بقية المال من اجل سداد الدين، وهو مجرد رجل بسيط فقير واجره في العمل قليل يكاد يكفي قوته وقوت والده، ثم قرر الابن أن يكف عن التفكير ويترك أمره لله ويتوكل علي الله فهو حسبه، وما إن وصل الابن إلى عمله حتّي التقي هناك بصديق كان ينتظره، بمجرد أن رآه سلم عليه في حرارة وقال له : ابشر يا أخي لقد جاءك عرض عمل براتب كبير جداً. لدي واحد من أهم وأشهر رجال الإعمال في المدينة، حيث طلب مني أن أجد له شخص أمين ومتفوق. وأنا رشحتك، وسوف تأخذ اجر 25 ألف ريال في الشهر.

بر الوالدين

لم يصدق الشاب ما سمعه، وأسرع إلى رجل الأعمال في لهفة، وعندما تمت المقابلة أعجب به رجل الأعمال كثيراً وشعر باجتهاده وتفوقه. واتفق معه علي كافة تفاصيل العمل ثم قرر أن يعطيه راتبه كاملاً كمنحة مقدمة قبل البدء في العمل، فأخذ الابن يبكي لأنه شعر بنعمة الله عز وجل عليه وفضله، فسأله الرجل لماذا تبكي فأخبره ما حدث فقرر رجل الأعمال. أن يسد الدين عن الأب بالكامل. ليحتفظ الابن براتبه ،هذا هو فضل بر الوالدين وأثره في حياة الإنسان.