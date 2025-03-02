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فضل ختم القرآن في رمضان

بقلم النهار أونلاين
فضل ختم القرآن في رمضان
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أجمع جمهور العلماء أن قراءة القرآن في رمضان لها أجر وشأن عظيم، ومن المستحب للمسلم أن يكثر من قراءة القرآن ويحرص على ختمه في شهر رمضان.

كما صرحوا أيضا أنه إن لم يُختم القرآن فلا إثم عليه، لكن فوّت على نفسه أجورا كثيرة.

ومن فضل ختم القرآن في رمضان أنه أحيا سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

إضافة إلى أنّ الصيام والقرآن شفيعان لصاحبهما يوم القيامة، فالصيام يمنع صاحبه من الطعام والشراب والشهوة. والقرآن يمنع صاحبه النوم في الليل، ليقرأه. وقد مدح رسول الله أهل القرآن الذين يعيشون معه، ويقرؤون آياته، ويتدبّرون معانيه، فقال: (خَيْرُكُمْ مَن تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ).

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