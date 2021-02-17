فضل شاكر يعود لتصدّر التوندونس على “يوتيوب” بعد تسع سنوات غياب

عاد الفنان اللبناني فضل شاكر بعد غياب تسع سنوات عن عالم الفيديو كليب، لتقديم أغنية لبنانية جديدة بعنوان “وينك حبيب”.

وتصدرت أغنية فضل شاكر موقع “يوتيوب” ووصلت إلى قرابة المليون مشاهدة بأقل من 24 ساعة.

وجاءت الأغنية في ظل نشاط فني متزايد لفضل شاكر بعد أيام قليلة على طرحه أغنية خليجية بعنوان “ليه” بمناسبة عيد الحب.

يذكر أن الفريق الفني لشاكر يواصل إعادة طرح الأعمال الغنائية الطربية “حفلات “على قناته الخاصة على يوتيوب.

فيما سيشهد هذا العام 2021 طرح العديد من الأعمال الغنائية التي تعاون من خلالها مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي.

وجرى طرح الأغنية عبر قناة شاكر الرسمية على “يوتيوب” وسط تفاعل من المتابعين الذين هنأوا شاكر بالعودة للأعمال المصورة.

للتذكير، فقد حكم على النجم اللبناني فضل شاكر بـ22 سنة سجن مع الأشغال الشاقة من طرف المحكمة العسكرية اللبنانية بعدما اقترن اسمه بجماعة مسلحة.